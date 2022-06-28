В поездку на дрезине по Алапаевской узкоколейке набирают экскурсантов
Общество
Фото: ВК-группа «Урал Пролаз»
Уральские экскурсоводы соревнуются в необычности тем и форм для проведения познавательных прогулок по городам Свердловской области. Экскурсионная группа «Урал Пролаз» придумала нечто совсем оригинальное. Через 2 недели будет организован «Ночной нон-стоп по Алапаевской узкоколейке».
С 15-ое на 16-ое июля группа экскурсантов отправится в поездку по узкоколейной железной дороге от Алапаевска до станции Калач. Всего любознательные путешественники преодолеют 800 километров, меняя за ночь несколько видов железнодорожного транспорта. Помимо автобуса и старых узкоколейных поездов (на одном из которых до сих пор установлена функционирующая печка-буржуйка), экскурсанты прокатятся на мотодрезине. На ночь путешествие прерываться не будет.
Участники «Ночного нон-стопа» смогут на себе испытать все прелести и тяготы железнодорожных поездок, какими они были более полусотни лет назад, увидят населённый пункты и лесные массивы, мимо которых пролегает узкоколейка. А на обратной дороге посетят основные достопримечательности Алапаевского района.
О стоимости и условиях экскурсии можно узнать в ВК-сообществе группы «Урал Пролаз». Там же можно записаться в участники «Ночного нон-стопа».
С 15-ое на 16-ое июля группа экскурсантов отправится в поездку по узкоколейной железной дороге от Алапаевска до станции Калач. Всего любознательные путешественники преодолеют 800 километров, меняя за ночь несколько видов железнодорожного транспорта. Помимо автобуса и старых узкоколейных поездов (на одном из которых до сих пор установлена функционирующая печка-буржуйка), экскурсанты прокатятся на мотодрезине. На ночь путешествие прерываться не будет.
Участники «Ночного нон-стопа» смогут на себе испытать все прелести и тяготы железнодорожных поездок, какими они были более полусотни лет назад, увидят населённый пункты и лесные массивы, мимо которых пролегает узкоколейка. А на обратной дороге посетят основные достопримечательности Алапаевского района.
О стоимости и условиях экскурсии можно узнать в ВК-сообществе группы «Урал Пролаз». Там же можно записаться в участники «Ночного нон-стопа».
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