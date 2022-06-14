В Екатеринбурге началась подготовка к строительству новой улицы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге рабочие приступили к подготовительному этапу, который предшествует началу строительства улицы Рощинской в Чкаловском районе. Речь идет об участке между улицами Молодогвардейцев и Химмашевской.По словам директора МКУ «Городское благоустройство» Павла Азанова, протяженность новой улицы составит более 1,5 километра. Ширина проезжей части будет 7,5 метра. Также предусмотрено обустройство тротуара, велодорожки с двусторонним движением и газона.Сами строительные работы начнутся, когда подрядная организация выполнит подготовку участка: технологические процедуры, установку аншлагов и заградительной ленты. Строительство пройдет в два этапа. Полностью объект должны запустить в эксплуатацию в октябре 2024 года.Добавим, что строительство новой дороги позволит жителям микрорайона удобнее проезжать к улице Молодогвардейцев.