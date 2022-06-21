Из-за крестного хода в июле в Екатеринбурге перекроют 12 улиц
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 16 по 17 июля закроют движение транспорта по 12 улицам. Это связано с проведением крестного хода.
Участники крестного хода будут идти от Храма-на-Крови до Ганиной ямы. Перекрыты в это время будут следующие улицы:
- Царская – от Первомайской до Дзержинского, с 15:00 16 июля до 03:00 17 июля;
- Толмачёва – от Первомайской до проспекта Ленина, с 02:30 до 08:00;
- Ленина – от Карла Либкнехта до Репина, с 02:30 до 08:00;
- Татищева – от Репина до Токарей, с 02:30 до 08:00;
- Токарей – от Татищева до Кирова, с 02:30 до 08:00;
- Бебеля – от Кирова до Готвальда, с 02:30 до 08:00;
- нечетная сторона улицы Халтурина – от Готвальда до Технической, с 02:30 до 08:00;
- Технической – от Бебеля до Решетской, с 02:30 до 08:00;
- Решетской – от Технической до Леваневского, с 02:30 до 08:00;
- Леваневского – от Решетской до автодороги в Шувакиш, с 02:30 до 08:00;
- автодорога в поселок Шувакиш – от Леваневского до Зеленой, с 02:30 до 08:00;
- Зеленая – от автодороги в Шувакиш до проезда Первый, с 02:30 до 08:00.
Участники крестного хода будут идти от Храма-на-Крови до Ганиной ямы. Перекрыты в это время будут следующие улицы:
- Царская – от Первомайской до Дзержинского, с 15:00 16 июля до 03:00 17 июля;
- Толмачёва – от Первомайской до проспекта Ленина, с 02:30 до 08:00;
- Ленина – от Карла Либкнехта до Репина, с 02:30 до 08:00;
- Татищева – от Репина до Токарей, с 02:30 до 08:00;
- Токарей – от Татищева до Кирова, с 02:30 до 08:00;
- Бебеля – от Кирова до Готвальда, с 02:30 до 08:00;
- нечетная сторона улицы Халтурина – от Готвальда до Технической, с 02:30 до 08:00;
- Технической – от Бебеля до Решетской, с 02:30 до 08:00;
- Решетской – от Технической до Леваневского, с 02:30 до 08:00;
- Леваневского – от Решетской до автодороги в Шувакиш, с 02:30 до 08:00;
- автодорога в поселок Шувакиш – от Леваневского до Зеленой, с 02:30 до 08:00;
- Зеленая – от автодороги в Шувакиш до проезда Первый, с 02:30 до 08:00.
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