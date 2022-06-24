Еще 101 свердловчанин заболел коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Коронавирусом в Свердловской области заболел еще 101 человек. Всего в регионе зарегистрировано 447 666 случаев COVID-19.По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 94 человека. Общее число вылечившихся – 435 363.За последние сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.