Тепло возвращается в Свердловскую область
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге наконец потеплеет. Температура воздуха поднимется до +24°C.
В четверг, 30 июня, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ночью 5…10°С, днем 15…20°С на севере и в горах до 10°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем слабый дождь. Ночью 8…10°С, днем 17…19°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 1 июля, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4…9°C, днем 17…22°C. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7…9°C, днем 19…21°C. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 2 июля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5…10°C, днем 19…24°C. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8…10°C, днем 20…22°C. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 30 июня, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза. Ночью 5…10°С, днем 15…20°С на севере и в горах до 10°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем слабый дождь. Ночью 8…10°С, днем 17…19°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 1 июля, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 4…9°C, днем 17…22°C. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 7…9°C, днем 19…21°C. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 2 июля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 5…10°C, днем 19…24°C. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 8…10°C, днем 20…22°C. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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Ночью в Екатеринбурге сгорел автомобиль BMW
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24 июня 2022