В свердловской поликлинике нашли нарушения при обеспечении беременных и кормящих матерей бесплатным питанием

12.57 Среда, 29 июня 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Горноуральской районной поликлинике выявили нарушения при обеспечении беременных и кормящих матерей бесплатными специальными питательными смесями. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Прокуратура провела в поликлинике проверку и выявила факты несвоевременного обеспечения 35 беременных женщин и кормящих матерей бесплатным питанием – специальной смесью в общем количестве 237 упаковок.

Так, 5 апреля поликлиника направила в региональный минздрав заявку на поставку молочных продуктов на второй квартал этого года, в том числе специальной питательной смеси для беременных и кормящих пациенток. 11 мая кормящей матери медучреждение выдало рецепт на получение двух упаковок смеси. На момент проверки поставка смеси так и не была осуществлена.

– Выявленные нарушения не обеспечивают приоритет интересов граждан на получение мер социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием, свидетельствует о неполноте принимаемых мер к соблюдению основных принципов охраны здоровья пациентов, – отметили в надзорном ведомстве.


Прокуратура внесла представление министру здравоохранения Свердловской области с требованием устранения выявленных нарушений.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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