Улицу Чкалова в Екатеринбурге перекрыли до конца июля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 29 июня, в Екатеринбурге на месяц закрыли движение транспорта по участку улицы Чкалова от Шаумяна до Депутатской.В пресс-службе мэрии сообщили, что перекрытие связано с проведением работ по реконструкции магистральной теплосети. Ограничения действуют до 29 июля.На время перекрытия транспорт направляют по улицам Шаумяна, Хасановской, Волгоградской и Громова.