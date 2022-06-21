Улицу Чкалова в Екатеринбурге перекрыли до конца июля

11.56 Среда, 29 июня 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 29 июня, в Екатеринбурге на месяц закрыли движение транспорта по участку улицы Чкалова от Шаумяна до Депутатской.

В пресс-службе мэрии сообщили, что перекрытие связано с проведением работ по реконструкции магистральной теплосети. Ограничения действуют до 29 июля.

На время перекрытия транспорт направляют по улицам Шаумяна, Хасановской, Волгоградской и Громова.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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