Улицу Чкалова в Екатеринбурге перекрыли до конца июля
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 29 июня, в Екатеринбурге на месяц закрыли движение транспорта по участку улицы Чкалова от Шаумяна до Депутатской.
В пресс-службе мэрии сообщили, что перекрытие связано с проведением работ по реконструкции магистральной теплосети. Ограничения действуют до 29 июля.
На время перекрытия транспорт направляют по улицам Шаумяна, Хасановской, Волгоградской и Громова.
В пресс-службе мэрии сообщили, что перекрытие связано с проведением работ по реконструкции магистральной теплосети. Ограничения действуют до 29 июля.
На время перекрытия транспорт направляют по улицам Шаумяна, Хасановской, Волгоградской и Громова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Чкалова
21 июня 2022
21 июня 2022