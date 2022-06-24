В честь Дня строителя в центре Екатеринбурга состоится велозаезд

– Это действительно уникальное спортивное событие – велогонка прямо в центре города. Она, конечно, не первая в городах России и мира, но везде есть проблема с городскими коммуникациями: постоянно осматриваешься на трамвайные пути, на брусчатку, на какие-то очень крутые повороты. В нашем случае нет никаких трамвайных путей, трасса хорошо просматривается, зрителям удобно – за вас могут прийти поболеть друзья, – поделился постоянный участник и призер велосипедных соревнований Евгений Макаров.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Впервые в Екатеринбурге в честь Дня строителя состоится общегородской велозаезд. Он пройдет 6 августа, принять участие смогут все желающие старше 18 лет.Инициатором проведения велозабега стала Гильдия строителей Урала. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Гильдии, на выбор участникам предложат две дистанции: 14 или 28 километров. Круговой маршрут протяженностью 3,5 километра стартует и финиширует рядом с ККТ «Космос». Маршрут пройдет через улицы Николая Никонова, Якова Свердлова, Карла Либкнехта, Первомайскую и Царскую. Для преодоления дистанции в 28 км нужно будет сделать восемь кругов, для 14 км – четыре круга.Старт дистанции в 28 километров запланирован на 08:00, а в 14 километров – на 09:30. Регистрация на велозаезд стартовала на сайте Russia Running и продлится до 23:59 4 августа. Стоимость участия платная. Каждый преодолевший дистанцию участник получит памятную медаль.Сам День строителя в этом году будут праздновать в ЦПКиО имени Маяковского 13 августа. Праздник вернется к полноценному формату после двухлетнего перерыва. Запланированы мастер-классы, выставка строительной техники, игры, мотошоу и другие развлечениями от строительных компаний региона. Помимо этого, состоится концерт со звездным хедлайнером, чье имя организаторы пока не называют.