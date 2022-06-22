Треть нелегальных свалок в Свердловской области состоит из строительных отходов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области 34% нелегальных свалок состоят из строительного мусора. К таким выводам пришли специалисты ЕМУП «Спецавтобаза», проанализировав обращения о свалках в регионе.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в ЕМУП «Спецавтобаза», с начала активного строительного сезона все чаще происходят случаи, когда мусор выбрасываю в лесах на окраинах населенных пунктов и на нелегальных свалках. Например, недавно очевидец снял на видео, как водитель «Газели» вываливал мусор и старый диван на дорогу около леса между Палкино и Северкой. Похожий случай произошел и в Асбесте.
Кроме того, часть людей оставляет отходы после ремонта у контейнеров для мусора, находящихся у многоквартирных и частных домов. При этом строительный мусор так выбрасывать нельзя, так как он может повредить сами баки и мусоровозы. К тому же, «Спецавтобаза» в рамках тарифа на обращение с ТКО может вывозить только бытовой мусор. За выброс строительных отходов в обычные контейнерные площадки предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 400 тысяч рублей для предпринимателей и компаний.
Если вы увидели, что кто-то выбрасывает строительные отходы возле мусорных баков, то следует сообщить об этом в «Спецавтобазу» через раздел «Сообщить о нарушениях на контейнерной площадке» на сайте sab-ekb.ru. Также о нарушении можно сообщить по номеру 8 (912) 6900 700 через мессенджеры WhatsApp и Viber.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в ЕМУП «Спецавтобаза», с начала активного строительного сезона все чаще происходят случаи, когда мусор выбрасываю в лесах на окраинах населенных пунктов и на нелегальных свалках. Например, недавно очевидец снял на видео, как водитель «Газели» вываливал мусор и старый диван на дорогу около леса между Палкино и Северкой. Похожий случай произошел и в Асбесте.
Кроме того, часть людей оставляет отходы после ремонта у контейнеров для мусора, находящихся у многоквартирных и частных домов. При этом строительный мусор так выбрасывать нельзя, так как он может повредить сами баки и мусоровозы. К тому же, «Спецавтобаза» в рамках тарифа на обращение с ТКО может вывозить только бытовой мусор. За выброс строительных отходов в обычные контейнерные площадки предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 400 тысяч рублей для предпринимателей и компаний.
– Если у человека скопился мусор после ремонта, и он хочет правильно вывезти его, то стоит обратиться в специализированные организации, которые на платной основе гарантированно утилизируют такие отходы, а не выбросят их на ближайшей контейнерной площадке или в лесу, – объяснил исполнительный директор ЕМУП «Спецавтобаза» по вопросам регионального оператора Дмитрий Осокин.
Если вы увидели, что кто-то выбрасывает строительные отходы возле мусорных баков, то следует сообщить об этом в «Спецавтобазу» через раздел «Сообщить о нарушениях на контейнерной площадке» на сайте sab-ekb.ru. Также о нарушении можно сообщить по номеру 8 (912) 6900 700 через мессенджеры WhatsApp и Viber.
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