Треть нелегальных свалок в Свердловской области состоит из строительных отходов

– Если у человека скопился мусор после ремонта, и он хочет правильно вывезти его, то стоит обратиться в специализированные организации, которые на платной основе гарантированно утилизируют такие отходы, а не выбросят их на ближайшей контейнерной площадке или в лесу, – объяснил исполнительный директор ЕМУП «Спецавтобаза» по вопросам регионального оператора Дмитрий Осокин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости