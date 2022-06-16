В Екатеринбурге оштрафовали водителя «Газели», который выкинул в лес мешки с мусором
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге оштрафовали водителя «Газели», который вываливал мусор и старый диван на дорогу около леса между Палкино и Северкой.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделе по работе с отдаленными территориями администрации Железнодорожного района Екатеринбурга, водителю «Газели» выписали штраф в размере 3000 рублей в соответствии со статьей 9 закона №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Мужчину признали нарушителем пункта 7 правил благоустройства муниципального образования «город Екатеринбург».
Также водителя «Газели» заставили погрузить мусор обратно и вывезти из леса.
Отметим, что 3000 рублей – это минимальный штраф за данное правонарушение.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделе по работе с отдаленными территориями администрации Железнодорожного района Екатеринбурга, водителю «Газели» выписали штраф в размере 3000 рублей в соответствии со статьей 9 закона №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Мужчину признали нарушителем пункта 7 правил благоустройства муниципального образования «город Екатеринбург».
Также водителя «Газели» заставили погрузить мусор обратно и вывезти из леса.
Отметим, что 3000 рублей – это минимальный штраф за данное правонарушение.
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Под Екатеринбургом, где недавно прошел субботник, мужчина выкинул в лес мешки с мусором и старый диван
16 июня 2022
16 июня 2022