Ткацкий цех в Арамиле станет площадкой для арт-перформансов
Общество
Фрагмент афиши открытия Арт-цеха
В субботу, 25-го июня на территории Арамильской суконной фабрики пройдёт перформанс под названием «Нити х Нити». Им предварят целую череду художественных акций и выставок.
В прошлом году проект Натальи Иртугановой «Нити х Нити» выиграл крупный грант в конкурсе Фонда Потанина. Завтрашний перформанс — одно из последствий этой победы, благодаря которой на художественные акции в Арамиле выделили 4 миллиона рублей. В перформансе примут бывшие работники фабрики. Одновременно с этим собравшимся будет презентована инсталляций из неоновых нитей. Её изготовили студенты и преподаватели Академии современного искусства.
Ткацкий цех Арамильской суконной фабрики и в дальнейшем будет играть роль площадки для выставок и акций современных художников. Планируется, что в начале июля в нём пройдёт Текстильный фестиваль «Солнце в нитях».
В прошлом году проект Натальи Иртугановой «Нити х Нити» выиграл крупный грант в конкурсе Фонда Потанина. Завтрашний перформанс — одно из последствий этой победы, благодаря которой на художественные акции в Арамиле выделили 4 миллиона рублей. В перформансе примут бывшие работники фабрики. Одновременно с этим собравшимся будет презентована инсталляций из неоновых нитей. Её изготовили студенты и преподаватели Академии современного искусства.
Ткацкий цех Арамильской суконной фабрики и в дальнейшем будет играть роль площадки для выставок и акций современных художников. Планируется, что в начале июля в нём пройдёт Текстильный фестиваль «Солнце в нитях».
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