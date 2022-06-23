На смену кратковременной жаре в Екатеринбурге придет похолодание
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге вновь ожидается похолодание. В субботу днем температура воздуха будет еще в районе +22°С, а уже в воскресенье – около +13°С.
В субботу, 25 июня, в области ночью переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ночью 9…14°С, днем 20…25°С, на севере до 15°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, без существенных осадков, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 11…13°С, днем 22…24°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 26 июня, в регионе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 8…13°С, на крайнем севере до +4°С. Днем 11…16°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 18 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 11…13°С, днем 13…15°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 25 июня, в области ночью переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ночью 9…14°С, днем 20…25°С, на севере до 15°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, без существенных осадков, днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 11…13°С, днем 22…24°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 26 июня, в регионе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 8…13°С, на крайнем севере до +4°С. Днем 11…16°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 18 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью 11…13°С, днем 13…15°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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