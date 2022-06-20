Еще 98 жителей Свердловской области заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За последние сутки в Свердловской области выявили 98 случаев коронавируса. Всего зарегистрировано 446 959 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали еще 105 пациентов. Общее число вылечившихся – 434 708.
В регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом за минувшие сутки.
По выздоровлению выписали еще 105 пациентов. Общее число вылечившихся – 434 708.
В регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом за минувшие сутки.
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