Еще 98 жителей Свердловской области заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области выявили 98 случаев коронавируса. Всего зарегистрировано 446 959 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали еще 105 пациентов. Общее число вылечившихся – 434 708.В регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом за минувшие сутки.