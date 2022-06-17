Символом «Уральской Ночи музыки» стал енот



Фото: пресс-служба Ural Music Night

– Когда восемь лет назад мы придумывали самый масштабный фестиваль, мы хотели назвать его «Екатеринбургская ночь нот». Сокращенно – Енот. В этом году мы подумали, что в сложные времена людям не хватает немного веселья и вспомнили о нашей старой идее. Несколько дней наши еноты всячески развлекали горожан. Надеемся, кому-то нам удалось поднять настроение, – рассказал директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург.



Фото: читательница «Вечерних ведомостей» Ольга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

У фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге появился маскот. Символом «Ночи музыки» стал енот.В пресс-службе Ural Music Night «Вечерним ведомостям» сообщили, что маскот разработан совместно с пиар-агентством «Все будет». В течение двух недель люди-еноты захватывали Екатеринбург: танцевали на Плотинке, пели под гитару и проводили субботник у памятника группе Beatles.Сегодня, 23 июня, в центре Екатеринбурга также раздают стикеры с изображением енотов. А в «Ночь музыки» на площадке «Гиккон» у Дворца молодежи Енот проведет флешмоб.