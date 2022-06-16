ФК «Урал» расторг контракт с нападающим Андреем Панюковым

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Футбольный клуб «Урал» и нападающий Андрей Панюков по обоюдному согласию расторгли контракт. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.Андрей Панюков пришел в ФК «Урал» в августе 2018 года в качестве игрока «Зенита». Через год он подписал полноценный контракт с клубом. За «Урал» нападающий провел 78 игр и забил 17 голов. Последние полгода футболист провел в казахстанском клубе «Кызыл-Жар СК» на правах аренды.ФК «Урал» поблагодарил Андрея Панюкова за совместную работу и пожелал успешного продолжения карьеры.