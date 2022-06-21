В столкновении двух машин в Екатеринбурге пострадала 12-летняя девочка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге столкнулись Chevrolet Cruze и Opel Corsa. В результате ДТП пострадали два человека, в том числе 12-летняя девочка. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.По предварительным данным, водитель Chevrolet Cruze ехал по улице Белореченская со стороны Посадской в сторону Гурзуфской и при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу Opel Corsa.С места аварии в больницу с различными травмами доставили 12-летнюю девочку, которая находилась на переднем пассажирском сидении Chevrolet Cruze. Также пострадал 30-летний водитель Opel Corsa. Его с травмами доставили в ГКБ №36.