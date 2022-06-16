Несовершеннолетнего вандала заставили отмывать свои художества в сквере Березовского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новые информационные стенды в Историческом сквере города Берёзовский, который изрисовали на следующий же день после установки, привели в порядок. Причём, отмыл их сам «художник», на которого «настучали» приятели.Вандалом оказался 13-летний житель города по имени Кирилл, — пишет ВК-сообщество «Берёзовский. Новости золотого города». Именно он на прошлой неделе изрисовал стенды в Историческом сквере своими рисунками, да так плотно, что написанное на них стало нечитабельным. Узнав, что разоблачён, Кирилл пообещал смыть со стендов надписи, испугавшись родительского гнева (возмещение ущерба могли стребовать с его мамы и папы). Обещание подростков выполнил, как только ему вручили моющие средства.Печально, что «сдали» Кирилла его ровесники не по морально-этическим соображениям, а соблазнившись денежным вознаграждением в размере 5 тысяч рублей. К этому способу поймать вандала прибегла администрация Парка культуры и отдыха Берёзовского. Её руководитель Кирилл Чердынцев, впрочем, считает, что информацию о том, кто испортил стенды в сквере ему предоставили бы и бесплатно — слишком уж многим горожанам досаждают так называемые «таггеры», которые оставляют граффити на многих уличных объектах. Подобным методом бороться с уличными вандалами он планирует и в дальнейшем: «Их многие не любят и с радостью готовы сдать, просто раньше не знали, куда сообщить. Теперь по надписям мы можем определить, кто именно испортил тот или иной объект. Подождем пару недель, кто поумнее – ототрёт свои автографы, по остальным передадим информацию в подразделение по делам несовершеннолетних».