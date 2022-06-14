В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Чкалова
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Чкалова. Речь идет об участке от Шаумяна до Депутатской.
Перекрытие связано с проведением работ по реконструкции магистральной тепловой сети. Ограничения будут действовать с 29 июня по 29 июля.
На время перекрытия транспорт направят по улицам Шаумяна, Хасановской, Волгоградской и Громова.
Перекрытие связано с проведением работ по реконструкции магистральной тепловой сети. Ограничения будут действовать с 29 июня по 29 июля.
На время перекрытия транспорт направят по улицам Шаумяна, Хасановской, Волгоградской и Громова.
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