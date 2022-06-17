«Декатлон» закроется в Екатеринбурге 26 июня

«Мы исполним все обязательства перед клиентами относительно заказов, которые будут сделаны до 26 июня включительно. Возврат можно будет сделать до 10 июля», – написано на сайте.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге магазин спортивных товаров «Декатлон», расположенный в ТРЦ «Радуга Парк», закроется до 26 июня. Информация об этом появилась на официальном сайте магазина.Еще в конце марта сеть магазинов «Декатлон» объявила о приостановке работы в России. В апреле в городе закрылся филиал сети на улице Вайнера, 28. Второй магазин в ТРЦ «Радуга Парк» продолжил работу.Однако на сайте «Декатлона» появилась информация, что все оставшиеся в России магазины приостановят работу 26 июня.