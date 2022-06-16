Мэр Екатеринбурга объяснил, почему город не справляется с сильными дождями

«По аналогии с раковиной на кухне каждого из нас. Если открыть кран – вода уходит. Если вылить ведро воды – вода уйдет со временем. А если на сливе будут лежать остатки продуктов или иной предмет, то вода не уйдет, пока мы не уберем препятствие. У дождевой канализации – так же», – заявил Орлов на странице «Вечернего Екатеринбурга».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В конце прошлой недели из-за сильного дождя в центре Екатеринбурга людям приходилось ходить по лужам. Мэр Алексей Орлов объяснил, почему ливневки не справились с ситуацией.По словам Орлова, система дождевой канализации рассчитана на отвод определенного объема воды во время дождя и после его окончания. Если в течение короткого отрезка времени выпадает треть месячной нормы осадков, системе нужно больше времени, чтобы «все это переварить».