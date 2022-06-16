Мэр Екатеринбурга объяснил, почему город не справляется с сильными дождями
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В конце прошлой недели из-за сильного дождя в центре Екатеринбурга людям приходилось ходить по лужам. Мэр Алексей Орлов объяснил, почему ливневки не справились с ситуацией.
По словам Орлова, система дождевой канализации рассчитана на отвод определенного объема воды во время дождя и после его окончания. Если в течение короткого отрезка времени выпадает треть месячной нормы осадков, системе нужно больше времени, чтобы «все это переварить».
По словам Орлова, система дождевой канализации рассчитана на отвод определенного объема воды во время дождя и после его окончания. Если в течение короткого отрезка времени выпадает треть месячной нормы осадков, системе нужно больше времени, чтобы «все это переварить».
«По аналогии с раковиной на кухне каждого из нас. Если открыть кран – вода уходит. Если вылить ведро воды – вода уйдет со временем. А если на сливе будут лежать остатки продуктов или иной предмет, то вода не уйдет, пока мы не уберем препятствие. У дождевой канализации – так же», – заявил Орлов на странице «Вечернего Екатеринбурга».
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