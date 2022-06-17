Из Екатеринбурга в Ереван увеличили число рейсов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Ереван стали ежедневными. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе аэропорта.Авиакомпания «Россия» с 20 июня увеличила число рейсов в Армению до пяти в неделю. Теперь полеты осуществляются по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям на российских самолетах SSJ100.Вылет из Екатеринбурга назначен на 21.05, прилет – в 23.45. Отправление из Еревана на следующий день – в 00.35, прилет – в 05.10. Указано местное время.На данный момент четыре раза в неделю из Екатеринбурга в Ереван летает авиакомпания Red Wings. Таким образом, силами двух авиакомпаний рейсы в столицу Армении будут выполняться каждый день.