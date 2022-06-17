В столице Урала выбрали логотип к 300-летию города



Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня представили окончательный вариант логотипа к 300-летию города. Презентация прошла в ТРЦ «Пассаж».На сайте мэрии Екатеринбурга проводился опрос за лучший логотип к 300-летию уральской столицы. В финал конкурса вышли работы Сергея Симонова, Анны Чуркиной, Игоря Левита, Алексея Ящера, Елизаветы Балеевой, Варвары Постниковой, Марии Порозовой, а также Анастасии Линиченко. Именно проект Анастасии по итогам конкурса был признан лучшим. Итоговый вариант логотипа – это результат совместной работы с дизайнером Михаилом Филипповым. Победитель конкурса получила главный приз – 300 тысяч рублей.Согласно замыслу автора, боковые элементы логотипа изображают стену с бастионами вокруг завода, с которого началась история уральской столицы. Цвета также выбраны не случайно: бирюзовый – благородный цвет воды, цвет Исети, фиолетовый – олицетворение таинственности и мудрости, а желтый – цвет радости и веселья.«Юбилей уральской столицы станет знаковым событием как регионального, так и всероссийского масштаба. Ни одно крупное торжество подобного масштаба не обходится без собственного запоминающегося символа. Оригинальная, яркая и узнаваемая айдентика крайне важна для формирования положительного имиджа любого города», – заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.