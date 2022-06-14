Более 31 тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области, по данным на 20 июня, от укусов клещей пострадал 31 371 человек. Среди пострадавших – 6 264 ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Случаи присасывания клещей зафиксированы в 66 муниципалитетах. Большего всего пострадавших – в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском, Талицком, Тугулымском и Тавдинском городских округах, Ирбитском муниципальном округе, Каменске-Уральском, Дегтярске и Верхнем Тагиле. На Екатеринбург приходится 10 698 пострадавших.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализирован 121 человек, в том числе 32 ребенка. Диагноз подтвердили уже у девяти взрослых и двух детей.
В больницах с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» находятся 297 человек, из них 77 – дети. Подтвердили диагноз у 62 человек, в том числе пяти детей.
Случаи присасывания клещей зафиксированы в 66 муниципалитетах. Большего всего пострадавших – в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском, Талицком, Тугулымском и Тавдинском городских округах, Ирбитском муниципальном округе, Каменске-Уральском, Дегтярске и Верхнем Тагиле. На Екатеринбург приходится 10 698 пострадавших.
С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализирован 121 человек, в том числе 32 ребенка. Диагноз подтвердили уже у девяти взрослых и двух детей.
В больницах с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» находятся 297 человек, из них 77 – дети. Подтвердили диагноз у 62 человек, в том числе пяти детей.
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