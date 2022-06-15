Выборы главы Свердловской области будут проходить в течение одного дня

14.20 Понедельник, 20 июня 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Выборы губернатора Свердловской области будут проходить в течение одного дня – 11 сентября. Такое решение принял региональный избирком.

– Обсуждение вопроса о днях голосования продолжалось до сегодняшнего утра. Исходя из стабильной эпидемиологической ситуации, мнений организаторов выборов, учитывая оценки экспертов, члены облизбиркома посчитали возможным провести голосование 11 в один день, – сообщила председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.


Голосование пройдет 11 сентября с 08:00 до 20:00. Избиратели, который в день выборов не могут прийти на участки по месту жительства, смогут воспользоваться другим способом. Так, на выборах используется механизм «Мобильные избиратель»: с 27 июля ТИКи, портал госуслуг, МФЦ будут принимать заявления о голосовании по месту нахождения на выбранном участке в пределах Свердловской области. А на местных выборах (депутатов дум и глав муниципалитетов) будет возможность досрочного голосования на избирательном участке по месту регистрации с 31 августа до 10 сентября.

Для избирателей, которые по уважительным причинам 11 сентября не смогут прибыть на участок, будет возможность голосовать вне помещения: на дому, по месту регистрации. Для этого до 14:00 11 сентября необходимо подать заявление в УИК.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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