Коронавирусом заболели еще 96 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки подтвердили 96 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 446 683 случая COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 135 пациентов. Общее число вылечившихся – 434 427.За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.