Коронавирусом заболели еще 96 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки подтвердили 96 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 446 683 случая COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 135 пациентов. Общее число вылечившихся – 434 427.
За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
В связи с выздоровлением выписали 135 пациентов. Общее число вылечившихся – 434 427.
За сутки в регионе не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
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