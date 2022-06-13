В Свердловской области в ближайшие дни сохранится непогода
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В ближайшие дни в Свердловской области сохранится непогода. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, 20 и 21 июня в регионе ожидаются сильные дожди и грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. Также они предупреждают о граде.
В понедельник, 20 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днём дождь, местами сильный. В отдельных районах грозы, днём с градом. Ночью +9…+14°C, днём +20…+25°C. Ветер западной четверти 5-10 м/сек, при грозе порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь. Ночью +12…+14°C, днём +23…+25°C. Ветер западной четверти 5-10 м/сек.
Во вторник, 21 июня, в Свердловской области облачно, дождь, местами сильный. В отдельных районах грозы, град. Ночью +9…+14°C, днём +16…+21°C. Ветер северо-западный, ночью на севере юго-восточный 5-10 м/сек, при грозе порывы 15-20 м/сек.
В уральской столице облачно, дождь, гроза. Ночью +11…+13°C, днём +16…+18°C. Ветер северо-западный 5-10 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В среду, 22 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, дождь, ночью местами сильный. Ночью +10…+15°C, днём +19…+24°C. Ветер северо-западный 7-12 м/сек, порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +13...+15°C, днём +21...+23°C. Ветер северо-западный 7-12 м/сек, порывы 15-17 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 20 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днём дождь, местами сильный. В отдельных районах грозы, днём с градом. Ночью +9…+14°C, днём +20…+25°C. Ветер западной четверти 5-10 м/сек, при грозе порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь. Ночью +12…+14°C, днём +23…+25°C. Ветер западной четверти 5-10 м/сек.
Во вторник, 21 июня, в Свердловской области облачно, дождь, местами сильный. В отдельных районах грозы, град. Ночью +9…+14°C, днём +16…+21°C. Ветер северо-западный, ночью на севере юго-восточный 5-10 м/сек, при грозе порывы 15-20 м/сек.
В уральской столице облачно, дождь, гроза. Ночью +11…+13°C, днём +16…+18°C. Ветер северо-западный 5-10 м/сек, при грозе порывы до 14 м/сек.
В среду, 22 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, дождь, ночью местами сильный. Ночью +10…+15°C, днём +19…+24°C. Ветер северо-западный 7-12 м/сек, порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +13...+15°C, днём +21...+23°C. Ветер северо-западный 7-12 м/сек, порывы 15-17 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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