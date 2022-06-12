Свердловский оперштаб сообщил о 101 случае коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 101 случай коронавируса, из них 29 в Екатеринбурге. За всё время было зарегистрировано 446 489 случаев.Выписано было 156 жителей региона. За весь период пандемии вылечилось 434 147 человек.С подтверждённым диагнозом коронавируса за последние сутки умер 1 человек, сообщает свердловский оперштаб. Общее число летальных случаев – 10 756.