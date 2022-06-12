Свердловский оперштаб сообщил о 101 случае коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 101 случай коронавируса, из них 29 в Екатеринбурге. За всё время было зарегистрировано 446 489 случаев.
Выписано было 156 жителей региона. За весь период пандемии вылечилось 434 147 человек.
С подтверждённым диагнозом коронавируса за последние сутки умер 1 человек, сообщает свердловский оперштаб. Общее число летальных случаев – 10 756.
Выписано было 156 жителей региона. За весь период пандемии вылечилось 434 147 человек.
С подтверждённым диагнозом коронавируса за последние сутки умер 1 человек, сообщает свердловский оперштаб. Общее число летальных случаев – 10 756.
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