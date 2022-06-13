Под Екатеринбургом, где недавно прошел субботник, мужчина выкинул в лес мешки с мусором и старый диван
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Под Екатеринбургом на дороге между Палкино и Северкой мужчина на «Газели» привез в лес мешки с мусором и старый диван. Это заснял на видео очевидец.
Инцидент произошел вечером 15 июня. Мужчина вывали из «Газели» мешки с мусором и диван и оставил их в лесу. Очевидец всего действа сообщил о случившемся в полицию и администрацию Железнодорожного района Екатеринбурга.
Инцидент произошел вечером 15 июня. Мужчина вывали из «Газели» мешки с мусором и диван и оставил их в лесу. Очевидец всего действа сообщил о случившемся в полицию и администрацию Железнодорожного района Екатеринбурга.
— Буквально 11 июня Лесотехнический университет, в ведении которого находится этот участок леса, организовывал здесь уборку, вывезли 150 мешков мусора, — отметил организатор экопоходов по лесопаркам Виктор Норкин.
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