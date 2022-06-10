Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 103 человек
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области стало известно еще о 103 случаях коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 446 388 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 156 человек. Всего вылечились 433 985 свердловчан.
За сутки от коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 754.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 156 человек. Всего вылечились 433 985 свердловчан.
За сутки от коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 754.
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