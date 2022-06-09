Главную песню Ural Music Night исполнит группа «Браво»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Главным хедлайнером фестиваля «Ночь музыки» в Екатеринбурге станет группа «Браво». Коллектив исполнит песню «Луч солнца золотого» на акции «Светает».Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фестиваля, главную песню Ural Music Night группа «Браво» исполнит вместе с Камерным Оркестром B-A-C-H. Песня «Луч солнца золотого» ознаменует окончание фестиваля и начало нового дня.Всего на фестивале в этом году будут действовать свыше 100 площадок, сыграет более 300 групп. Среди хедлайнеров – «Браво», МакSим, «Курара», Найк Борзов, Татьяна Овсиенко, АК-47, Пермский академический Театр-Театр, ЛАУД, ZOLOTO, «Свидание», Максим Свобода, Кристина Кошелева, «Парнишка», «Песняры», Вадим Эйленкриг, REVO.band, «Старый приятель», «Запрещенные барабанщики», «Приморский парк», Корней, The Beat Boys, Gilead, Тимур Шаов, Константин Завалин и детские исполнители – шоу хитов «Синего Трактора» и «Фиксишоу».Кроме того, участники и гости фестиваля смогут бесплатно отправить открытки в любую точку России. Пункт посткроссинга будет работать 24 июня на стойке Почты около Главпочтамта. Открытки предварительно нужно будет подписать и поставить на них почтовый штемпель с символикой Ural Music Night и датой. Специально для акции разработали несколько вариантов тематических открыток.