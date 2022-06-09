Объявлена дата аукциона за право застройки третьего объекта КРТ в Екатеринбурге
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга объявила дату аукциона по реновации территории, находящейся в квартале улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской. Торги состоятся 15 июля.
На аукцион выставят участок общей площадью около 36,5 тысячи квадратных метров. Начальная стоимость площадки – 836 606 рублей при шаге в 40 тысяч рублей. Размер задатка равен начальной стоимости.
У победителя аукциона появится право стать застройщиком данной территории.
Напомним, что аукцион по первым двум площадкам КРТ состоится 29 июня.
На аукцион выставят участок общей площадью около 36,5 тысячи квадратных метров. Начальная стоимость площадки – 836 606 рублей при шаге в 40 тысяч рублей. Размер задатка равен начальной стоимости.
У победителя аукциона появится право стать застройщиком данной территории.
Напомним, что аукцион по первым двум площадкам КРТ состоится 29 июня.
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