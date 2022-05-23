В Екатеринбурге аукцион за право стать застройщиком КРТ состоится 29 июня

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Аукцион за право стать застройщиком в рамках комплексного развития территорий пройдет в администрации Екатеринбурга 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Предметом торгов станут две площадки, отданные под реновацию. Речь идет о квартале улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана и квартале улицы Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского. Начальная цена первой территории составляет почти 515 тысяч рублей при шаге в 25 тысяч рублей. Начальная цена второго объекта– 614 тысяч рублей при шаге в 30 тысяч.Кроме того, в обоих случая задаток равняется начальной стоимости и вносится единым платежом по банковским реквизитам департамента финансов администрации Екатеринбурга. Для участия в аукционе застройщикам необходимо до 23 июня подать соответствующее заявление, приложив требуемый пакет документов.Также администрация города готовит к торгам третью площадку: квартал улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской. Информация о дате проведения аукциона появится позднее.Напомним, что перечень трех проектов КРТ утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в апреле этого года. В программу входят 34 дома, семь из которых находятся в аварийном состоянии.