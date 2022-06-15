Любителей покататься по Екатеринбургу на самокате будут учить этому «искусству»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге так много стало дорожно-транспортных происшествий и просто конфликтных ситуаций с участием самокатчиков, что решено открыть для них специальную школу вождения. Озаботились этим руководители сервиса «Whoosh», который и предоставляет горожанам возможность взять на прокат современный, «навороченный» самокат.В течение двух дней — с 17-ое по 19-ое июня — любителей езды на самокате ожидают в торговом центре «Мега», на базе которого и поработает школа «самокатного вождения». Ученикам разных возрастов не только покажут, как правильно пользоваться самокатом, но и объяснят, где лучше всего это делать, не нарушая правила дорожного движения и покой сограждан. Учителями школы самокатчиков выступят сотрудники шерингового сервиса самокатов.Сообщество «Мой город», на странице которого в «ВК» опубликована эта новость, приводит печальную статистику. В этом году в Екатеринбурге зафиксировано уже 8 ДТП с участием людей на самокатах, при этом один из случаев — с гибелью человека.