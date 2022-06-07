В столице Урала возобновят производство пива под маркой «Патра»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возобновят производство пива под маркой «Патра». Об этом в своем телеграм-канале заявил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Как рассказал Ионин, на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге состоялась встреча свердловской делегации с топ-менеджерами Heineken. У концерна есть в Екатеринбурге свой филиал – завод «Патра».
Напомним, что Heineken в марте объявил о приостановке производства и продажи пива под своим брендом в России. При этом заводы концерна продолжают работать. Концерн заявил, что передаст бизнес в России новому владельцу.
Как рассказал Ионин, на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге состоялась встреча свердловской делегации с топ-менеджерами Heineken. У концерна есть в Екатеринбурге свой филиал – завод «Патра».
– Предприятие озвучило планы производства пива, помимо своих постоянных брендов, под старой-доброй маркой «Патра», – сообщил Дмитрий Ионин.
Напомним, что Heineken в марте объявил о приостановке производства и продажи пива под своим брендом в России. При этом заводы концерна продолжают работать. Концерн заявил, что передаст бизнес в России новому владельцу.
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