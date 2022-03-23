Пивзавод «Патра» в Екатеринбурге сменит владельца после ухода Heineken

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Крупнейший в Свердловской области пивзавод «Патра» после ухода концерна Heineken из бизнеса в России перейдет к новому владельцу. Как сообщается на сайте компании, решение об уходе с рынка связано с проведением военной спецоперации на территории Украины.В компании Heineken пояснили, что владение HEINEKEN бизнесом в России в нынешних условиях не является устойчивым и жизнеспособным. В результате концерн принял решение покинуть нашу страну.При этом компания гарантирует сохранение заработной платы для всех российских сотрудников до конца этого года. Также концерн не получит прибыли от передачи права собственности.«После завершения трансфера HEINEKEN больше не будет присутствовать в России», – подчеркнули в компании.