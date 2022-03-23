Пивзавод «Патра» в Екатеринбурге сменит владельца после ухода Heineken

17.57 Понедельник, 28 марта 2022
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
Крупнейший в Свердловской области пивзавод «Патра» после ухода концерна Heineken из бизнеса в России перейдет к новому владельцу. Как сообщается на сайте компании, решение об уходе с рынка связано с проведением военной спецоперации на территории Украины.

В компании Heineken пояснили, что владение HEINEKEN бизнесом в России в нынешних условиях не является устойчивым и жизнеспособным. В результате концерн принял решение покинуть нашу страну.

При этом компания гарантирует сохранение заработной платы для всех российских сотрудников до конца этого года. Также концерн не получит прибыли от передачи права собственности.

«После завершения трансфера HEINEKEN больше не будет присутствовать в России», – подчеркнули в компании.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Михаил Сродных назначен новым гендиректором «СКБ Контур»
23 марта 2022
В Нижнем Тагиле похоронили погибшего на территории Украины военного
28 марта 2022
Санкции не повлияют на запуск трамвайного маршрута Екатеринбург – Верхняя Пышма
22 марта 2022
Феминистку в Екатеринбурге обвиняют в организации акции в память о погибших на территории Украины
21 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Кривые дорожки ректора Дорожкина

Екатеринбургские полицейские почти год не могут закончить проверки в отношении экс-ректора уральского вуза
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:19 Малолетние вандалы побуянили в зале ожидании автостанции в Сысерти
20:38 В городе Берёзовский прошла экстремальная «Эпидемия»
20:11 Маленькую жительницу Первоуральска похитил родной отец
19:10 Сотрудники Екатеринбургской электросетевой компании поработали зооспасателями
18:48 Свердловский областной суд проверит законность решений 19 судей
17:57 Пивзавод «Патра» в Екатеринбурге сменит владельца после ухода Heineken
17:25 Екатеринбуржцы протестировали новую форму заявления на запись детей в первые классы
16:53 Екатеринбургский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание полетов
16:28 Гособвинитель запросил шесть лет колонии для горе-матери из Карпинска, которая держала новорожденную дочь в шкафу
15:48 Заболеваемость ОРВИ снижается в Свердловской области
15:23 В Екатеринбурге стартовал месячник чистоты
14:51 Сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции на Урале
14:24 В Свердловской области за сутки выявили менее тысячи случаев коронавируса
13:57 За неделю в Екатеринбурге в авариях погибли три человека и 32 пострадали
13:25 Свердловчанина приговорили к колонии за убийство 17-летней давности
12:53 Четыре мобильных пункта вакцинации работают в Свердловской области
12:22 Перед судом в Свердловской области предстали обвиняемые в убийстве туристки из Перми
11:50 Досуговый центр полыхал всю ночь в свердловской деревне
11:25 Единственный на Урале буддийский монастырь снесли
10:57 Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания
10:21 В Нижнем Тагиле похоронили погибшего на территории Украины военного
09:59 На довыборах в Екатеринбурге определились два новых депутата городской думы
09:23 Под Нижним Тагилом в лобовом ДТП пострадали три человека
21:27 В Екатеринбурге активисты «Белого сердца» провели акцию против наркорекламы
21:14 В Екатеринбурге завершилось голосование на довыборах в городскую думу
21:01 Среди членов комиссии на довыборах в ЕГД обнаружили непосредственную подчиненную кандидата от ЕР
Все новости Свердловской области
17:55 Корпорация Carlsberg вслед за Heineken заявила об уходе с российского рынка и продаже активов
17:07 «Новая газета» остановила выпуск издания на сайте и на бумаге до окончания военной спецоперации в Украине
16:03 Правительство РФ выделит ещё 4 млрд рублей на выплаты медперсоналу и водителям скорых
15:34 Минюст внес немецкое издание Deutsche Welle* в реестр СМИ-иноагентов
15:07 В Красноярске задержана девушка, устроившая стрельбу в детском саду
14:50 Песков: Россия не боится публиковать интервью Зеленского, но материал нужно проверить
14:08 Шанхай закрыли на крупнейший за два года локдаун из-за вспышки COVID-19
13:35 В России меняют условия льготной ипотеки, увеличится ставка и предельный размер кредита
13:00 Пивоваренная компания Heineken уходит с российского рынка и передает бизнес новому владельцу
12:30 На новосибирского педагога завели уголовное дело за комментарий в соцсети
11:18 Роспотребнадзор проверяет радиационную обстановку в связи с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС
10:36 Производство книг в России подорожало в среднем на 30%
09:33 Мультфильм «Боксбалет», единственный претендент на «Оскар» от России, не получил статуэтку
18:39 Путин заявил, что культура отмены стала отменой культуры и привел в пример Джоан Роулинг
16:56 Путин освободил Чубайса от должности спецпредставителя президента
16:34 Попавший под санкции миллиардер Петр Авен заявил, что не понимает, как теперь выживать
15:08 ФАС заподозрила сахарные заводы в картельном сговоре
14:34 В ЛДПР сообщили, что врачи отправили Жириновского на плановую процедуру
14:05 Спикер Госдумы Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского и заявил о его тяжелом состоянии
13:59 Экс-редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой грозит новый штраф до 50 тысяч рублей
13:24 Глава Крыма Аксенов назвал YouTube империей лжи и призвал заблокировать платформу в России
12:36 В платежном сервисе Аpple Рay больше не поддерживают карты «Мир»
11:09 Минпросвещения РФ обсудит предложение Мединского о воспевании страны в школах
10:23 КНДР подтвердила запуск межконтинентальной баллистической ракеты в Японское море
09:44 Медведев: в России нет ограничений для возвращения смертной казни и решение КС могут пересмотреть
18:12 ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за сахара
Все новости России и мира
21:19 Малолетние вандалы побуянили в зале ожидании автостанции в Сысерти
20:38 В городе Берёзовский прошла экстремальная «Эпидемия»
20:11 Маленькую жительницу Первоуральска похитил родной отец
19:10 Сотрудники Екатеринбургской электросетевой компании поработали зооспасателями
18:48 Свердловский областной суд проверит законность решений 19 судей
17:57 Пивзавод «Патра» в Екатеринбурге сменит владельца после ухода Heineken
17:25 Екатеринбуржцы протестировали новую форму заявления на запись детей в первые классы
16:53 Екатеринбургский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание полетов
16:28 Гособвинитель запросил шесть лет колонии для горе-матери из Карпинска, которая держала новорожденную дочь в шкафу
15:48 Заболеваемость ОРВИ снижается в Свердловской области
15:23 В Екатеринбурге стартовал месячник чистоты
14:51 Сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции на Урале
14:24 В Свердловской области за сутки выявили менее тысячи случаев коронавируса
13:57 За неделю в Екатеринбурге в авариях погибли три человека и 32 пострадали
13:38 Состоялась третья церемония открытия Центра культуры Пермского края
13:25 Свердловчанина приговорили к колонии за убийство 17-летней давности
13:18 Пермские полицейские изъяли из незаконного оборота 50 фальшивых купюр
13:11 262 тысячи прикамцев начали ревакцинацию от коронавируса
13:06 «Человек, который придумал уроки»: выставка в «Горьковке»
12:53 Четыре мобильных пункта вакцинации работают в Свердловской области
12:22 Перед судом в Свердловской области предстали обвиняемые в убийстве туристки из Перми
11:50 Досуговый центр полыхал всю ночь в свердловской деревне
11:25 Единственный на Урале буддийский монастырь снесли
10:57 Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания
10:27 Судебных приставов Прикамья благодарят взыскатели из республики Беларусь
10:21 В Нижнем Тагиле похоронили погибшего на территории Украины военного
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK