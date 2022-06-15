Прямые чартерные рейсы запускают из Екатеринбурга в Египет
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из Екатеринбурга в Египет туроператор Tez Tour открывает прямые чартерные рейсы. Программа стартует с 23 июля.
Рейсы в Хургаду из Екатеринбурга будет выполнять авиакомпания I Fly раз в 10 дней на самолетах A330 вместимостью 378 кресел. Продажи турпакетов уже начались.
Ранее мы писали, что из Екатеринбурга запускают чартерные рейсы в Анталью и Даламан.
Рейсы в Хургаду из Екатеринбурга будет выполнять авиакомпания I Fly раз в 10 дней на самолетах A330 вместимостью 378 кресел. Продажи турпакетов уже начались.
Ранее мы писали, что из Екатеринбурга запускают чартерные рейсы в Анталью и Даламан.
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11 июня 2022