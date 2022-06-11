Чартерные рейсы из Екатеринбурга в Турцию запустят уже в июне
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Чартерные рейсы в Турцию начнут выполнять из Екатеринбурга во второй половине июня. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Программы на Azur air выставили в праздничные выходные. С 18 июня самолеты в Анталью будут летать каждый день. Чартеры в Даламан начнут летать с 21 июня. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю – по вторникам и пятницам.
По предварительной информации, блоки мест на чартерах из Екатеринбурга в Анталью будут у «Интуриста», ANEX Tour, FUN&SUN, Coral Travel и PEGAS Touristik. На рейсах в Даламан блоки будут у ANEX Tour, Coral Travel и PEGAS Touristik.
Программы на Azur air выставили в праздничные выходные. С 18 июня самолеты в Анталью будут летать каждый день. Чартеры в Даламан начнут летать с 21 июня. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю – по вторникам и пятницам.
По предварительной информации, блоки мест на чартерах из Екатеринбурга в Анталью будут у «Интуриста», ANEX Tour, FUN&SUN, Coral Travel и PEGAS Touristik. На рейсах в Даламан блоки будут у ANEX Tour, Coral Travel и PEGAS Touristik.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» появился новый рейс в казахстанский город Актау
11 июня 2022
11 июня 2022
В Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок
06 июня 2022
06 июня 2022