Чартерные рейсы из Екатеринбурга в Турцию запустят уже в июне

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Чартерные рейсы в Турцию начнут выполнять из Екатеринбурга во второй половине июня. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.Программы на Azur air выставили в праздничные выходные. С 18 июня самолеты в Анталью будут летать каждый день. Чартеры в Даламан начнут летать с 21 июня. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю – по вторникам и пятницам.По предварительной информации, блоки мест на чартерах из Екатеринбурга в Анталью будут у «Интуриста», ANEX Tour, FUN&SUN, Coral Travel и PEGAS Touristik. На рейсах в Даламан блоки будут у ANEX Tour, Coral Travel и PEGAS Touristik.