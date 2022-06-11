Свердловчан предупредили о грозах и сильном ветре
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 16 июня объявлено штормовое предупреждение. МЧС призывает быть предельно осторожными и внимательными.
По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в регионе ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами до 17 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, сегодня, 16 июня, в регионе ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами до 17 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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