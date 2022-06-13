В Свердловской области в конце недели будет тепло, но дождливо
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге будет тепло. Температура воздуха поднимется до +29°С. При этом ожидаются грозы и дожди.
В четверг, 16 июня, в области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 10…15°С, днем 22…27°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозах порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…15°С, днем 24…26°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозе порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 17 июня, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 10…15°С, днем 23…28°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…15°С, днем 24…26°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 18 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 11…16°С, днем 24…29°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью 14…16°С, днем 24…26°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 16 июня, в области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 10…15°С, днем 22…27°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозах порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…15°С, днем 24…26°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозе порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 17 июня, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 10…15°С, днем 23…28°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью 13…15°С, днем 24…26°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 18 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 11…16°С, днем 24…29°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью 14…16°С, днем 24…26°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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