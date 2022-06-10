В Екатеринбурге откроется еще один гипермаркет «Сима-ленд»
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге откроется второй гипермаркет «Сима-ленд». Он расположится в торгово-развлекательном центре VEER Mall на проспекте Космонавтов.
«Да, совсем скоро в ТРЦ VEER Mall появится новый "Сима-ленд"», – сообщается в паблике «Карьера в Сима-ленд» в соцсети «ВКонтакте».
Компания уже объявила о наборе персонала. Вероятно, «Сима-ленд» займет площадь гипермаркета SPAR, который закрылся в ТРЦ в конце марта. Это был последний в столице Урала магазин нидерландской сети.
«Да, совсем скоро в ТРЦ VEER Mall появится новый "Сима-ленд"», – сообщается в паблике «Карьера в Сима-ленд» в соцсети «ВКонтакте».
Компания уже объявила о наборе персонала. Вероятно, «Сима-ленд» займет площадь гипермаркета SPAR, который закрылся в ТРЦ в конце марта. Это был последний в столице Урала магазин нидерландской сети.
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