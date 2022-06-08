В Свердловской области продолжает действовать один природный пожар
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Один природный пожар продолжает действовать в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
По данным на 00:00 14 июня, специалисты продолжают тушить лесной пожар площадью 50 га у поселка Безречный в Березовском городском округе. Напомним, что этот пожар локализовали еще 9 мая.
Ранее мы писали, что в Свердловской области отменили противопожарный режим.
По данным на 00:00 14 июня, специалисты продолжают тушить лесной пожар площадью 50 га у поселка Безречный в Березовском городском округе. Напомним, что этот пожар локализовали еще 9 мая.
Ранее мы писали, что в Свердловской области отменили противопожарный режим.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ночью в Екатеринбурге полыхал автопаркинг
08 июня 2022
08 июня 2022
В Заречном в пожаре пострадали трое детей
13 июня 2022
13 июня 2022