Особый противопожарный режим отменяют в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области отменяют особый противопожарный режим. Такое решение принято на заседании правительства региона.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, после прошедших дождей ситуация с пожарами в области нормализовалось, что дает возможность отменить противопожарный режим. При этом не отменяется необходимость постоянного внимания к вопросам пожарной безопасности и бережного отношения к лесам.
Постановление об отмене режима на территории региона вступит в силу на следующей день после его официального опубликования.
Напомним, что на территории Свердловской области противопожарный режим ввели 30 апреля. Запрещалось использовать открытый огонь, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.
По словам губернатора Евгения Куйвашева, после прошедших дождей ситуация с пожарами в области нормализовалось, что дает возможность отменить противопожарный режим. При этом не отменяется необходимость постоянного внимания к вопросам пожарной безопасности и бережного отношения к лесам.
Постановление об отмене режима на территории региона вступит в силу на следующей день после его официального опубликования.
Напомним, что на территории Свердловской области противопожарный режим ввели 30 апреля. Запрещалось использовать открытый огонь, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».