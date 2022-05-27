Особый противопожарный режим отменяют в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области отменяют особый противопожарный режим. Такое решение принято на заседании правительства региона.По словам губернатора Евгения Куйвашева, после прошедших дождей ситуация с пожарами в области нормализовалось, что дает возможность отменить противопожарный режим. При этом не отменяется необходимость постоянного внимания к вопросам пожарной безопасности и бережного отношения к лесам.Постановление об отмене режима на территории региона вступит в силу на следующей день после его официального опубликования.Напомним, что на территории Свердловской области противопожарный режим ввели 30 апреля. Запрещалось использовать открытый огонь, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.