Большая пробка образовалась на выезде из Академического в центр Екатеринбурга
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на выезде из Академического района в центр города сегодня утром образовалась огромная пробка.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся на улице Вильгельма де Геннина от Павла Шаманова до перекрестка Серафимы Дерябиной – Зоологическая.
Напомним, что в выходные строители закрыли движение по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Теперь движение в обоих направлениях организуют по четной стороне улицы. ограничения связаны с дорожным ремонтом и строительством новой трамвайной линии в Академический.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся на улице Вильгельма де Геннина от Павла Шаманова до перекрестка Серафимы Дерябиной – Зоологическая.
Напомним, что в выходные строители закрыли движение по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Теперь движение в обоих направлениях организуют по четной стороне улицы. ограничения связаны с дорожным ремонтом и строительством новой трамвайной линии в Академический.
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