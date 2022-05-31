В Екатеринбурге снова продлили сроки перекрытия улицы Серафимы Дерябиной

09.52 Среда, 1 июня 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вновь продлили сроки закрытия движения транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Речь идет об участке от Волгоградской до Зоологической.

Изначально планировалось, что ограничения будут действовать до 15 мая. Затем сроки перенесли на 1 июня. Теперь перекрытие действует до 11 июня.

Кроме того, ограничение следующего участка улицы Серафимы Дерябиной – от Волгоградской до Зоологической – тоже перенесли на более поздний срок – с 11 июня. На время этого перекрытия движение транспорта в обоих направлениях организуют по четной стороне улицы.

Напомним, что ограничения связаны с реконструкцией дорожного полотна и строительством новой трамвайной линии в Академический район.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Дагестанской
31 мая 2022
Улица Печатников в Екатеринбурге будет перекрыта до 13 июня
31 мая 2022
В Екатеринбурге перекроют улицу Хасановскую
25 мая 2022
В Екатеринбурге перекроют переулок Столярный и улицу Счастливая
30 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают

После смены руководства известной охотничьей организации не прекращаются суды об отмене решений коллегиальных органов власти, рассказываем подробности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
11:21 Два парка в Екатеринбурге стали лидерами голосования за объекты благоустройства
10:53 В Екатеринбурге осудят мужчину за мошенничество на 22,9 млн рублей
10:24 Пожарные спасли из горящего дома в Красноуральске семь человек
09:52 В Екатеринбурге снова продлили сроки перекрытия улицы Серафимы Дерябиной
09:28 Семь вагонов с щебнем сошли с рельсов в Свердловской области
21:18 Более 200 новых кастрюль и мисок получат бездомные собаки Красноуральска
21:03 Выпускники и родители учащихся екатеринбургского лицея заступились за его руководство
20:06 В Первоуральске обнаружили склад контрафактного алкоголя и сигарет
19:51 В Краснотурьинске идёт приём заявок на догазификацию районов
19:25 В Екатеринбурге ветврачи борются за спасение изувеченной собаки Моти
18:42 Книгу об эвакуации предприятий на Урал в годы войны выпустили в Екатеринбурге
17:53 Житель Свердловской области обнаружил в лесу минометную мину
17:25 Около водоемов в Екатеринбурге установят еще 16 знаков о запрете купания
16:58 В Екатеринбурге перекроют улицу Любви
16:24 Свердловчанку осудили за нанесение смертельных травм своей матери
15:52 Автоинспекторы разыскивают в Екатеринбурге сбившего ребенка автомобилиста
15:27 Уральцы смогут проголосовать за объекты благоустройства до конца сегодняшнего дня
14:53 Нижний Тагил получит из федерального бюджета 1,6 млрд рублей на новые трамваи и котельные
14:26 В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Дагестанской
13:55 Свердловские врачи выполнили операцию ребенку с редкой врожденной патологией сосудов мозга
13:27 Еще 102 человека в Свердловской области заболели коронавирусом
12:52 Red Wings в июне запустит рейсы из Екатеринбурга в Актау
12:24 На «Ночи музыки» в Екатеринбурге выступят «Курара» и Найк Борзов
11:51 Улица Печатников в Екатеринбурге будет перекрыта до 13 июня
11:25 Сотрудники УГМК приняли участие в благотворительном забеге в Верхней Пышме
10:56 Волонтеры и полиция ищут пропавшего подростка в Березовском
Все новости Свердловской области
11:06 Роспотребнадзор: в регионы отправят тысячу тест-комплектов для выявления оспы обезьян
10:36 Россия предложила Северной Корее вакцины и лекарства для борьбы с COVID-19
09:49 Власти Турции отменили масочный режим и ПЦР-тесты для въезда в страну
09:26 Суд продлил арест экс-мэру Владивостока до августа
17:46 В Ясногорске Тульской области попытались поджечь военкомат
12:28 В Канаде намерены на законодательном уровне запретить короткоствольное оружие
11:26 Бизнес-омбудсмен: почти 87% предпринимателей в РФ оказались затронуты действием санкций
10:13 В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на журналиста «Соты», сотрудника пресс-службы «Яблока»
09:34 Сбербанк отключат от международной межбанковской системы SWIFT
09:11 ЕС согласовал частичный запрет на импорт российской нефти
18:24 В Оренбургской области после долгого простоя возобновили выпуск холодильников «Орск»
17:20 В России составили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
15:51 Суд в Санкт-Петербурге вернул в полицию материалы дела против лидера ДДТ Юрия Шевчука
15:23 Правительство РФ с 1 июня проиндексирует МРОТ, детские пособия и выплаты неработающим пенсионерам
14:52 На красноярском золотодобывающем месторождении рабочие устроили забастовку, прокуратура проводит проверку
13:43 Baza: в поджогах военкоматов в Удмуртии подозревают бывшего учителя Илью Фарбера, он задержан
12:47 В больницах Мадрида начали тестировать на вирус оспы обезьян, во Франции сделали первые прививки
11:31 В Красноярске суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении журналистки НГС24
10:04 Антиправительственные протесты в Иране привели к стрельбе и беспорядкам
09:29 На президентских выборах в Колумбии во второй тур вышли два представителя оппозиции
18:01 Китай закрыл воздушное пространство для Boeing и Airbus российских авиакомпаний
17:06 Глава Курганской области призвал правильно относиться «к распределению мужской и женской ролей»
15:50 Леонид Слуцкий единогласно избран новым председателем ЛДПР
15:29 В аэропорту Красноярска прошли учения на случай завоза оспы обезьян
14:26 Сергей Лавров: «Запад объявил всему Русскому миру тотальную [Роскомнадзор]»
12:32 В Якутске пожар на мусорном полигоне тушат четвёртый день
Все новости России и мира
11:21 Два парка в Екатеринбурге стали лидерами голосования за объекты благоустройства
10:53 В Екатеринбурге осудят мужчину за мошенничество на 22,9 млн рублей
10:24 Пожарные спасли из горящего дома в Красноуральске семь человек
09:52 В Екатеринбурге снова продлили сроки перекрытия улицы Серафимы Дерябиной
09:34 Ребята из Пермского края поддержали участников спецоперации стихами
09:28 Семь вагонов с щебнем сошли с рельсов в Свердловской области
09:01 «Уралкалий» направит более 113 млн рублей на финансирование детской летней оздоровительной кампании
21:18 Более 200 новых кастрюль и мисок получат бездомные собаки Красноуральска
21:03 Выпускники и родители учащихся екатеринбургского лицея заступились за его руководство
20:06 В Первоуральске обнаружили склад контрафактного алкоголя и сигарет
19:51 В Краснотурьинске идёт приём заявок на догазификацию районов
19:25 В Екатеринбурге ветврачи борются за спасение изувеченной собаки Моти
18:42 Книгу об эвакуации предприятий на Урал в годы войны выпустили в Екатеринбурге
17:53 Житель Свердловской области обнаружил в лесу минометную мину
17:25 Около водоемов в Екатеринбурге установят еще 16 знаков о запрете купания
16:58 В Екатеринбурге перекроют улицу Любви
16:24 Свердловчанку осудили за нанесение смертельных травм своей матери
15:52 Автоинспекторы разыскивают в Екатеринбурге сбившего ребенка автомобилиста
15:27 Уральцы смогут проголосовать за объекты благоустройства до конца сегодняшнего дня
14:53 Нижний Тагил получит из федерального бюджета 1,6 млрд рублей на новые трамваи и котельные
14:26 В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Дагестанской
13:55 Свердловские врачи выполнили операцию ребенку с редкой врожденной патологией сосудов мозга
13:36 Пермский дом народного творчества «Губерния» открывает выставку в Екатеринбурге
13:33 В Пермском Политехе разработали модель генерации текста
13:27 Еще 102 человека в Свердловской области заболели коронавирусом
12:52 Red Wings в июне запустит рейсы из Екатеринбурга в Актау
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK