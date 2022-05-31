В Екатеринбурге снова продлили сроки перекрытия улицы Серафимы Дерябиной
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вновь продлили сроки закрытия движения транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Речь идет об участке от Волгоградской до Зоологической.
Изначально планировалось, что ограничения будут действовать до 15 мая. Затем сроки перенесли на 1 июня. Теперь перекрытие действует до 11 июня.
Кроме того, ограничение следующего участка улицы Серафимы Дерябиной – от Волгоградской до Зоологической – тоже перенесли на более поздний срок – с 11 июня. На время этого перекрытия движение транспорта в обоих направлениях организуют по четной стороне улицы.
Напомним, что ограничения связаны с реконструкцией дорожного полотна и строительством новой трамвайной линии в Академический район.
Изначально планировалось, что ограничения будут действовать до 15 мая. Затем сроки перенесли на 1 июня. Теперь перекрытие действует до 11 июня.
Кроме того, ограничение следующего участка улицы Серафимы Дерябиной – от Волгоградской до Зоологической – тоже перенесли на более поздний срок – с 11 июня. На время этого перекрытия движение транспорта в обоих направлениях организуют по четной стороне улицы.
Напомним, что ограничения связаны с реконструкцией дорожного полотна и строительством новой трамвайной линии в Академический район.
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