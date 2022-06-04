В Свердловской области выявили 107 новых случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили ещё 107 новых случаев коронавируса, из них 59 было зарегистрировано в Екатеринбурге. Общее число случаев составляет 445 873.Выписано по выздоровлению за минувшие сутки было 83 человек. За всё время вылечилось 433 513, сообщает региональный оперштаб.Случаев смерти среди больных коронавирусом зарегистрировано не было. За весь период пандемии умерло 10 752 жителей региона.