В Свердловской области выявили 107 новых случаев коронавируса

17.21 Воскресенье, 12 июня 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили ещё 107 новых случаев коронавируса, из них 59 было зарегистрировано в Екатеринбурге. Общее число случаев составляет 445 873.

Выписано по выздоровлению за минувшие сутки было 83 человек. За всё время вылечилось 433 513, сообщает региональный оперштаб.

Случаев смерти среди больных коронавирусом зарегистрировано не было. За весь период пандемии умерло 10 752 жителей региона.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:08 В Свердловской области ищут 69-летнего мужчину, пропавшего 9 июня
14:21 На помощь погорельцам из Красноуфимска выделили 10,5 миллиона
13:14 Прокуратура начала проверку после сообщения СМИ об избиении девочки-подростка в Каменске-Уральском
12:52 На свердловской трассе столкнулись легковушка и грузовик
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11:12 На крыше «Высоцкого» в столице Урала открылся бассейн
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19:27 Уральцы спасли лося из зыбучих песков в Качканаре
17:06 Из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» появился новый рейс в казахстанский город Актау
16:47 В Роспотребнадзоре рассказали, куда жители Свердловской области могут сдать клещей на исследование в выходные
16:27 Свердловские санитарные врачи предупреждают уральцев об опасности купания в водоемах
14:42 На стройплощадке на ЖБИ в Екатеринбурге нашли труп охранника
13:54 В екатеринбургском Кольцово автомобиль отбросило после столкновения на пешеходов: пострадали две пенсионерки
12:51 В екатеринбургском поселке Горный Щит обрушилась стена жилого дома
12:19 Оштрафовавшая учредителя «Вечерних ведомостей» судья получила повышение
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20:25 В Первоуральске за рулём своей машины умер водитель
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19:32 Сотрудники полиции и МЧС Каменска-Уральского «заминировали» школу
19:17 Ирбитская ярмарка и сухоложский магазин получили признание на конкурсе «Торговля России»
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