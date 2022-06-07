При поддержке УГМК в Свердловской области состоялся забег по пересечённой местности
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Вчера в Свердловской области в окрестностях города Дегтярска состоялся один из этапов серии забегов «Европа-Азия» — трейл «Шигирский идол». Генеральным партнёром мероприятия выступила Уральская горно-металлургическая компания.
Участникам забега были предложены два варианты маршрута для любителей (10 км) и для профессионалов (21 км). Об трассы были проложены по живописным местам Урала. Пути проходили не только через лесные тропы, но и через горную местность и водные преграды.
«Символом трейла стала древнейшая в мире деревянная скульптура "Шигирский идол", копию которого специально изготовили для мероприятия и установили в стартовом городке», – рассказали в пресс-службе УГМК.
Всего в забеге приняли участие около 750 человек. Команду УГМК представляли 56 атлетов, являющиеся сотрудниками управляющей компании, Уралэлектромеди, СУМЗа, УГМК-Здоровья, Ревдинского завода ОЦМ, компании УГМК-Сталь, Уралмеханобра и Холдинга Кабельный Альянс.
«На дистанции 21 км лучшим в нашей команде стал Алексей Шадрин, мастер цеха электролиза меди АО "Уралэлектромедь". Он занял 4 место в общем зачете. На любительской дистанции также наилучший результат продемонстрировал Эдуард Сафин, волочильщик цветных металлов производства медной катанки. Он показал пятый результат в общем зачете», – рассказали в компании.
Участникам забега были предложены два варианты маршрута для любителей (10 км) и для профессионалов (21 км). Об трассы были проложены по живописным местам Урала. Пути проходили не только через лесные тропы, но и через горную местность и водные преграды.
«Символом трейла стала древнейшая в мире деревянная скульптура "Шигирский идол", копию которого специально изготовили для мероприятия и установили в стартовом городке», – рассказали в пресс-службе УГМК.
Всего в забеге приняли участие около 750 человек. Команду УГМК представляли 56 атлетов, являющиеся сотрудниками управляющей компании, Уралэлектромеди, СУМЗа, УГМК-Здоровья, Ревдинского завода ОЦМ, компании УГМК-Сталь, Уралмеханобра и Холдинга Кабельный Альянс.
«На дистанции 21 км лучшим в нашей команде стал Алексей Шадрин, мастер цеха электролиза меди АО "Уралэлектромедь". Он занял 4 место в общем зачете. На любительской дистанции также наилучший результат продемонстрировал Эдуард Сафин, волочильщик цветных металлов производства медной катанки. Он показал пятый результат в общем зачете», – рассказали в компании.
Фото: пресс-служба УГМК
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