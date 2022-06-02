«Атмосфера» подарит школе-интернату на Эльмаше сад

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Школа-интернат №10, расположенная в микрорайоне Эльмаш города Екатеринбурга, попала в число объектов, которые буквально прирастут зеленью в конце нынешнего лета. К этим объектам перевезут растения, которые в августе будут демонстрироваться в самом центре уральской столицы, в рамках фестиваля «Атмосфера».Это грандиозное мероприятие, которое особенно полюбилось екатринбуржцам год назад, будет проводиться уже в 4-й раз. Как и в прошлом году, под него почти на месяц отдадут главную площадь города. Здесь появятся необычно оформленные клумбы, газоны и целые сады. Погулять по ним можно будет с 11-ое по 21-ое августа. А по окончанию фестиваля садового искусства всё зелёное великолепие не просто демонтируют, но развезут по разным точкам города, в том числе — к упомянутой выше школе-интернату.Эльмашевская школа, в которой учатся дети с проблемным зрением, выбрана не случайно. Это большое здание, за оградой которого есть большое пространство, которой и засадят растениями с «Атмосфера». Другими площадками, которым «садовый» фестиваль сделает такие щедрые подарки, станут территории возле лицея имени Дягилева, Детской городской клинической больницы №9 и детского инвалидно-спортивного центра на улице Татищева. Часть растений высадят на Плотинке.