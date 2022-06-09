В Полевском воспитательница детсада ударила ребенка по лицу
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Полевском проводится проверка по сообщению СМИ о нанесении телесных повреждений пятилетнему ребенку в детском саду. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Согласно публикации СМИ, в детском саду №65 в Полевском 2 июня воспитательница из-за непослушания ударила ребенка по лицу. Это привело к кровотечению из носа мальчика.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению в детском саду требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена степень тяжести причиненного мальчику вреда здоровью.
Проверку также проводят следователи СКР по Полевскому. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Согласно публикации СМИ, в детском саду №65 в Полевском 2 июня воспитательница из-за непослушания ударила ребенка по лицу. Это привело к кровотечению из носа мальчика.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению в детском саду требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена степень тяжести причиненного мальчику вреда здоровью.
Проверку также проводят следователи СКР по Полевскому. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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