В Полевском воспитательница детсада ударила ребенка по лицу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Полевском проводится проверка по сообщению СМИ о нанесении телесных повреждений пятилетнему ребенку в детском саду. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.Согласно публикации СМИ, в детском саду №65 в Полевском 2 июня воспитательница из-за непослушания ударила ребенка по лицу. Это привело к кровотечению из носа мальчика.В ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку соблюдению в детском саду требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена степень тяжести причиненного мальчику вреда здоровью.Проверку также проводят следователи СКР по Полевскому. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.