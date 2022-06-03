В Свердловской области 23 выпускника получили 100 баллов за первый ЕГЭ
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловские выпускники узнали свои результаты ЕГЭ по географии, литературе и химии. В регионе 23 одиннадцатиклассника получили высший балл – 100.
Как рассказали в департаменте информполитики области, выпускники писали экзамен 26 мая. Высший балл удалось набрать 23-м участникам ЕГЭ из Екатеринбурга, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Нижнего Тагила, Ревды и Первоуральска. Более 400 выпускников получили 80 баллов и выше.
Чтобы подать документы в вузы по профилю в этом году необходимо набрать не менее 37 баллов по географии, 32 – по литературе и 36 – по химии.
Добавим, что подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно в личном кабинете выпускника 13 и 14 июня.
Как рассказали в департаменте информполитики области, выпускники писали экзамен 26 мая. Высший балл удалось набрать 23-м участникам ЕГЭ из Екатеринбурга, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Нижнего Тагила, Ревды и Первоуральска. Более 400 выпускников получили 80 баллов и выше.
Чтобы подать документы в вузы по профилю в этом году необходимо набрать не менее 37 баллов по географии, 32 – по литературе и 36 – по химии.
Добавим, что подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно в личном кабинете выпускника 13 и 14 июня.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».