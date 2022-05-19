Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 26 мая, в Свердловской области начался основной период сдачи ЕГЭ. Первый единый госэкзамен по химии, литературе и географии утром сдали около четырех тысяч одиннадцатиклассников.Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, сегодня в регионе работали 148 пунктов проведения ЕГЭ. Экзамены по географии, химии и литературе выбрали 3 750 выпускников. Большая часть из них заявилась на химию. Результаты сегодняшнего экзамена участники узнают не позднее 10 июня.Напомним, что в этом году для проведения ЕГЭ в Свердловской области подготовили 187 пунктов, в том числе в учреждениях ГУФСИН, ОДКБ №1 и на дому. Все пункты оснащены камерами видеонаблюдения, принтерами и расходными материалами.